Kleinwüchsig und stark: Junge Frau kämpft für Bühnentraum

Bochum (dpa) - Sie ist selbstbewusst, jung, zielstrebig, 1,30 Meter groß und träumt von der Bühne. Die kleinwüchsige Charlie will Schauspielerin werden - und ein Zufall und viel Willensstärke verschaffen ihr gleich nach dem Abi eine zentrale Rolle. Zu sehen ist das jetzt in «Schlaflos in Bochum» bei der ARD (Mediathek ab 12. November; im Ersten am Samstag, 14. November, um 20.15 Uhr).

In der Rolle der 19-jährigen Charlie überzeugt Leela Scherbaum. Für sie ist es die erste TV-Hauptrolle. «Ich möchte auch auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, damit man Menschen aus einer marginalisierten Gruppe als Künstler und Künstlerinnen wahrnimmt», sagt die 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie will sich aber nicht als Vorbild darstellen. Sondern: «Ich will einfach Schauspielen und das hat nichts damit zu tun, dass ich klein bin.»

Der Plot in Kürze

Charlies Herz gehört schon früh der Schauspielerei. Als eine Darstellerin im Rollstuhl nach einem Unfall bei einer Theaterpremiere ausfällt, bietet sich die 19-Jährige kurzerhand an, übermütig, denn sie hat noch keine Ausbildung. Theaterintendantin Beatrix (Alexandra von Schwerin) schlägt ein. Sie braucht schnellen Ersatz. Und Diversität mache sich gerade gut fürs Image, denkt sie.

Charlies alleinerziehende Mutter - gespielt von Christina Große - unterstützt ihre Tochter, klammert aber auch. Die Rolle des Regisseurs Pascal ist mit Jonathan Berlin ebenfalls prominent besetzt. Der sträubt sich gegen die unerfahrene Neue, streicht ihr den Text, speist sie mit einer stummen Rolle ab.

Meine Größe ist keine Schwäche

Charlie - erst geschockt, dann energisch, beharrt gegenüber dem Regisseur: «Ich habe Talent und ich kann meinen Text». Und sie stellt klar: «Ich bin eben mit der Tatsache aufgewachsen, dass meine Größe keine Schwäche ist.» Pascal lässt sich überzeugen, sieht später gar einen «Diamanten» in ihr.

Es geht auch um Loslösung aus der engen Mutter-Tochter-Beziehung, ums Erwachsenwerden, es gibt Missverständnisse, Knutscherei, Eifersüchteleien. «Ich hoffe, dass der Film zeigt, dass sich Charlie eigentlich gar nicht unterscheidet von einer normalgroßen 19-Jährigen», meint Scherbaum. Die Story hält überraschende Wendungen bereit, das Ganze endet unerwartet.

Kulisse ist das Bochumer Schauspielhaus, gedreht wurde auch in Köln und Leverkusen. Man wolle mit Klischees und Vorurteilen aufräumen, wird Regisseurin Julia Schubeius in einer ARD-Ankündigung zitiert.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Charlie und Leela

Ihre Rolle bedeute auch eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Person, schildert Scherbaum. Sie habe ähnliche Ziele wie Charlie. «Auch ihre Neugier, ihr Wissensdurst, dieses unbedingte Wollen und ihr Ehrgeiz kamen mir vertraut vor», erzählt die 23-Jährige. «Aber wir unterscheiden uns doch sehr in der Art, wie wir die Dinge angehen.» Sie selbst wäge eher ab, sei zurückhaltender, prüfe im Vorfeld, was sie sich genau zutrauen könne. «Charly hingegen macht einfach, auch wenn sie im ersten Moment scheitert, sie fällt um und schaut dann, wie sie damit umgeht.»

Sie habe auch Zeit gebraucht, um zu einem selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper zu kommen, sagt die Kölnerin, die schon während ihrer Schulzeit die dortige Schauspielschule besucht hatte. Nach dem Abi ging sie zum Studium - Literaturwissenschaften - nach München, aktuell studiert sie Schauspiel in Hamburg. «Man muss akzeptieren, dass man sich vielleicht anders fühlt beim Aufwachsen als andere. Natürlich hatte ich so meine Themen: Wenn in der Grundschule alle wachsen, nur man selbst bleibt klein, dann ist das natürlich schwierig.» Sie habe immer tolle Menschen um sich gehabt.

Filmbranche weiter öffnen für Menschen mit Behinderungen

«Die Sorge, dass es nicht genug Rollen geben wird, die ich spielen könnte, habe ich schon. Aber doch auch Zuversicht. Gerade auch im Theater, da ist es oft offener und auch experimenteller.» Sie selbst habe wegen ihrer Größe bisher wenig negative Reaktionen erlebt. Aber es gebe ein strukturelles Problem in der Filmbranche, das angegangen werden müsse.

«Dadurch, dass ich unbedingt schauspielern möchte, kann ich darauf aufmerksam machen, dass es Missstände gibt und dass man das Ganze viel weiter öffnen muss für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen», meint Scherbaum. «Es wäre schön, wenn es normal wäre, dass es Menschen gibt, die behindert sind oder die klein sind und auf der Bühne stehen.»

Verband: Über 650 Formen von Kleinwuchs sind bekannt

Rund 100.000 kleinwüchsige Menschen leben in Deutschland, berichtet der Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen und ihrer Familien. Es gebe verschiedene Ursachen und mehr als 650 Kleinwuchsformen. Bei einer Körpergröße zwischen 1,30 und 1,40 Metern liege laut Sozialrecht eine Behinderung vor, bei weniger als 1,30 Metern eine Schwerbehinderung, erläutert Verbandssprecher Michel Arriens.

Ein Vorbild für viele sei Darstellerin Christine Urspruch: In ihrer Rolle im «Tatort» Münster stehe ihr Kleinwuchs nicht im Fokus, sondern ihr zupackendes und kluges Agieren als TV-Rechtsmedizinerin Silke Haller, findet Arriens. Er sieht Anzeichen für ein zaghaftes Umdenken im Kulturbetrieb bei Rollenbesetzungen.

Scherbaum: Mehr kleine Leute auf der Bühne hätten mir geholfen

«Mir hätte es geholfen, wenn ich im Theater oder im Film früher mehr Leute gesehen hätte, die so aussehen wie ich», betont Scherbaum. Menschen mit Behinderung würden nicht ausreichend wahrgenommen. Oft fehle der Austausch, das führe zu Abstand und Scheu. «Deshalb finde ich auch solche Filme, wie wir ihn gerade gemacht haben, sehr wichtig - dass man merkt, es gibt so viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.»