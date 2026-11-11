Annette Frier: Wahrsagerin sagte Autounfall voraus

Berlin (dpa) - Schauspielerin Annette Frier («Danni Lowinski») bekam eigenen Worten zufolge mal von einer Wahrsagerin einen Autounfall prophezeit, der sich dann tatsächlich ereignete. Sie habe mal einen «sehr aufschlussreichen» Besuch bei einer Hellseherin gehabt, erzählte die 52-Jährige der Zeitschrift «Bunte». «Die hat mir tatsächlich etwas vorausgesagt: Es gibt einen Autounfall. Aber es ist nur Blechschaden. Und ganz komisch, ein Typ mit einer Mütze.»

Zunächst habe sie die Vorhersage abgehakt, weil sie davon ausgegangen sei, dass alles innerhalb eines halben Jahres passieren müsse, erzählte Frier. Doch im darauffolgenden Jahr sei es tatsächlich zu einem Unfall gekommen. «Es war nur Blech. Aber es war ein Typ mit einer Mütze, der aufgeregt hin- und hergerannt ist. Und das Auto war Schrott. Und ich habe gedacht: "Das darf doch wohl nicht wahr sein!"»

Frier spricht in einer neuen «Harry Potter»-Hörbuchreihe die exzentrische Wahrsagelehrerin Professor Sybill Trelawney. Neben ihr sind unter anderem Daniel Brühl als Lord Voldemort, Armin Rohde als Wildhüter Hagrid, Nina Hoss als Professor McGonagall und Robert Stadlober als Professor Snape zu hören. Das erste Audible-Hörbuch «Harry Potter und der Stein der Weisen» ist seit dieser Woche erhältlich, die weiteren sechs Teile folgen monatlich.