Russland-Shows von Kanye West abgesagt

St. Petersburg/Moskau (dpa) - Die zwei Konzerte des umstrittenen US-Rappers Ye, auch bekannt als Kanye West, im russischen St. Petersburg sind abgesagt worden. «Liebe Freunde, wir müssen euch leider mitteilen, dass die Ye-Konzerte in St. Petersburg zu den geplanten Terminen nicht stattfinden können», teilte der Moskauer Konzertveranstalter Say-agency bei Telegram mit. «In Kürze werden wir Euch eine offizielle Erklärung zum Stand des Projekts und zu den weiteren Plänen zukommen lassen.»

Konzerttermine verschwanden von Tourliste des Rappers

Ab dem 12. Oktober werde die Kostenrückerstattung für die bereits verkauften Karten anlaufen. Die Preise bewegten sich zwischen umgerechnet knapp 100 und bis zu 1.700 Euro. Details dazu würden später bekanntgegeben. Einem Bericht der Wirtschaftszeitung «Kommersant» zufolge sollen Behörden gegen die Veranstalter Ermittlungen wegen möglichen Betrugs eingeleitet haben.

Mitte September waren die Konzerttermine von der Tourliste des Rappers bereits verschwunden. Zuvor hatte die als Konzertort vorgesehene Gazprom Arena mit Platz für 80.000 Zuschauer in St. Petersburg über fehlende Verträge für die Shows informiert. «Dementsprechend kann das Konzert nicht auf unserem Gelände stattfinden», hieß es bereits wenige Tage nach der Ankündigung im August. Medien spekulierten über politischen Druck, da der Rapper unter anderem auch als Verehrer von Adolf Hitler negativ aufgefallen war.

Zwei Auftritte waren im Oktober geplant

Der US-Musiker hatte Auftritte in der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin für den 10. und 11. Oktober geplant. Nach Bekanntwerden der Daten gab es einen Ansturm unter anderem auf Bahntickets in die russische Metropole an der Newa. Die günstigsten Karten für die Konzerte für umgerechnet rund 100 Euro waren Medienberichten zufolge innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Kanye West zählt zu den einflussreichsten und zugleich am stärksten polarisierenden Musikern. Immer wieder fiel der Ex-Mann von Kim Kardashian mit rassistischen und antisemitischen Aussagen auf. Deshalb kassierte er auch schon Absagen von Konzerten in anderen Ländern - etwa im Juli in Italien.