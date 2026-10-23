Ryan Gosling kündigt neue Musik mit seiner Indie-Band an

Los Angeles (dpa) - Fans von Hollywood-Star Ryan Gosling (45) dürfen sich auf neue Musik seiner Indie-Rock-Band Dead Man's Bones freuen. Am kommenden Dienstag (27. Oktober) soll neue Musik des Duos erscheinen, wie aus einem Clip hervorgeht, den Goslings Ehefrau Eva Mendes (52) auf Instagram teilte. «Er hat sein Versprechen eingelöst», schrieb sie zu dem Clip.

Die Band besteht aus Ryan Gosling und Zach Shields. Die beiden veröffentlichten 2009 auf dem Label Anti-Records ihr erstes und einziges Album, das den Namen der Band trägt. «Dieses Album sollte eigentlich kein Album werden. Es war als Soundtrack für ein Theaterstück über eine Monster-Geister-Liebesgeschichte gedacht», heißt es dort.

Gosling hat sein musikalisches Talent in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. 2024 legte er einen ikonischen Auftritt mit dem «Barbie»-Song «I'm just Ken» hin. Der Song «City Of Stars» aus dem Filmmusical «La La Land», von den Hauptdarstellern Gosling und Emma Stone gesungen, holte 2017 den Oscar.