Selma Blair verletzt Flugpersonal und wird festgenommen

New York (dpa) - Die US-Schauspielerin Selma Blair soll in einem Flugzeug auf dem Weg von Los Angeles nach New York ausfallend geworden sein und mehrere Flugbegleiter verletzt haben. Nach der Landung sei die 54-Jährige vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die New Yorker Flughafenbehörde, die Fluggesellschaft Delta und die US-Sicherheitsbehörde FBI.

Blair habe einen «gesundheitlichen Notfall» erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hieß es von ihrem Management. «Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.» Die Schauspielerin, die mit Filmen wie «Eiskalte Engel» und «Natürlich blond» berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht - eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

Den Berichten zufolge schlug Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren. Zudem habe sie versucht, eine Tür zu öffnen. Beide berichteten demnach von Verletzungen, einer wurde im Krankenhaus untersucht. Der Vorfall wird nun überprüft. Bereits 2016 war Blair bei einem Flug ausfallend geworden, danach hatte sie sich entschuldigt.