Suhl (dpa) - Kurze Schrecksekunde bei der ARD-Show «Adventsfest der 100.000 Lichter»: Auf einmal liegen Moderator Florian Silbereisen und Sänger Ross Antony am Boden. Aber schnell ist klar: Lachend - und in sehr komischer Pose. Die beiden hatten sich nämlich in ein aufblasbares Dackelkostüm gezwängt, um darin herumzualbern. «Das ist fantastisch», ruft Silbereisen zunächst.

Als er aber Antony anweist - «Mach mal Platz, du musst dich hinsetzen!» - passiert es. Antony setzt sich hin, Silbereisen will seine Beine in die Luft heben und purzelt auf einmal über den deutsch-britischen Moderator und Sänger.

Doch schnell ist klar: Alles gut, wie Silbereisen selbst sagt. Zwar hat er kurz Probleme hochzukommen, moderiert dann aber normal weiter. Sein Abschiedsgruß an Antony: «Ich bin froh, dass wir uns nichts gegenseitig zu Weihnachten schenken.»