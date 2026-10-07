Sport-Moderatorin Laura Wontorra erwartet ein Kind

Berlin (dpa) - Die Sportmoderatorin Laura Wontorra wird zum ersten Mal Mutter. Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Foto, auf dem ein Ultraschallbild und zwei rosafarbene Babyschühchen zu sehen sind. Auch Bilder, die sie mit einem kleinen Babybauch zeigen - angelehnt an Moderator-Kollegen Riccardo Basile - teilt sie dort mit ihren Followern. Dazu schreibt sie: «HALB DU. HALB ICH.» Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über Wontorras Schwangerschaft berichtet.

Laut «Bild» soll das gemeinsame Baby der beiden Sport-Journalisten im Frühjahr 2027 auf die Welt kommen. Demnach war Wontorra bereits schwanger, als sie im Sommer für den Bezahlsender MagentaTV aus den USA, Kanada und Mexiko über die Fußball-WM berichtete.

Erst im Juli hatte die Moderatorin ein Urlaubsfoto von sich und Basile bei Instagram veröffentlicht und dazu geschrieben: «something about summer in marbella».