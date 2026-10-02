«The Bold Type»-Star Katie Stevens hat Sohn bekommen

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Katie Stevens hat ein zweites Kind bekommen. «Es waren verrückte neun Monate, in denen wir es für uns behalten haben, aber wir sind so dankbar für unseren kleinen Jungen», schrieb die 33-Jährige auf Instagram.

Dazu teilte sie Fotos, auf denen sie und ihr Ehemann das Baby in den Armen halten. Auf einem letzten Bild sitzen sie zu viert mit dem Neugeborenen und ihrer drei Jahre alten Tochter auf einer Couch.

Stevens teilte den Post gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul DiGiovanni. Auf Instagram erhielt das Paar zahlreiche Glückwünsche.

Die Geburt ihrer Tochter hatte die Schauspielerin Anfang 2023 auf Instagram verkündet. Stevens hatte an der neunten Staffel der Castingshow «American Idol» teilgenommen und spielte Rollen in den Comedy-Serien «Faking It» und «The Bold Type - Der Weg nach oben».