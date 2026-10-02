Wanda: Neustart mit Rock-Single, Album und Tournee

Wien (dpa) - Die Wiener Rockband Wanda meldet sich nach längerer Pause und schweren Rückschlägen mit der Single «Salbei» zurück. Der Song, der auch auf den Krieg in der Ukraine Bezug nimmt, gibt einen Vorgeschmack auf das neue Album und die Tournee im nächsten Frühjahr.

Die für Songs wie «Bologna», «Bussi Baby» oder «Columbo» bekannte Band verlor 2022 ihren Keyboarder. Er starb an Krebs. Im Jahr darauf verließ der Schlagzeuger das Projekt Wanda. Seit dem jüngsten Album und der letzten Tour sind rund zwei Jahre vergangen. Währenddessen veröffentlichte Marco Wanda eine Band-Biografie, in dem er seinen Kampf mit Alkohol und Drogen schilderte.

«Waren am Boden und sind zurück»

Nun wollen die drei verbliebenen Mitglieder ein neues Kapitel aufschlagen. «Die neue Ära würde ich als "Rock and Healing" ("Rock und Heilung") beschreiben», sagt Marco Wanda der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben eine gute Energie, machen im Moment genau die Musik, die wir machen wollen, waren am Boden und sind zurück, heilen und wachsen ohne Druck.»

Der rockige und nachdenkliche Song «Salbei» reagiere auf eine komplizierte Welt mit parallel ablaufenden Katastrophen, sagt der Sänger. Er wolle dazu anregen, «in diesem Chaos zu sich selbst zu finden und bei sich zu bleiben.»

Das neue Album mit dem Titel «Was mich umbringt, macht mich schwächer» erscheint im April. Im selben Monat startet eine Tournee in Osnabrück. Insgesamt sind Auftritte in zwölf deutschen Städten geplant.