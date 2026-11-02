Waterhouse und Pattinson: Warum sie jetzt nicht heiraten

London (dpa) - Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind seit rund drei Jahren verlobt - aber heiraten vorerst nicht. Die Hochzeitspläne des Paars liegen zumindest noch bis Ende des Jahres auf Eis, berichtete das «Style Magazine» von «The Sunday Times». «Es wäre entweder alles oder nichts», sagte Waterhouse im Interview. «Wenn wir es machen, dann werden wir eine riesige Party haben.»

Im kommenden Jahr wollen die beiden entscheiden, wo sie sich als Familie niederlassen. Waterhouse, die derzeit als Sängerin auf Tour ist, und Pattinson, der in den vergangenen Jahren zahlreiche erfolgreiche Filme wie «The Drama» oder «Die Odyssee» gedreht hat, haben eine zweijährige Tochter.

Pattinson und Waterhouse zogen alle paar Monate um

Seit ihr Kind auf der Welt sei, habe sich das Leben des britischen Paars an keinem festen Ort abgespielt. «Wir haben in Mietwohnungen gelebt und sind alle paar Monate umgezogen und waren einfach nicht zu Hause.» Unter anderem wohnten sie in London, New York, Los Angeles und New Orleans - dort, «wo auch immer wir als Familie zusammenbleiben konnten».

Sie habe jetzt zweieinhalb Jahre Mutterschaft hinter sich und sei sich sicher, «dass wir gute Eltern sind, die ein leicht unnormales Leben händeln», sagte die 34-Jährige. «Aber ich fühle mich gut damit, wie wir es machen, und wir sind beide sehr verbunden mit ihr.»

Suki Waterhouse: Ich kann nicht glauben, dass ich so glücklich bin

Generell sei es schwierig, eine Beziehung zu führen, «wenn beide diese Berufe ausüben, nicht an einem Ort wohnen und viel reisen», so Waterhouse. Aber: «Es sind fast zehn Jahre und das ist eine wunderschöne Sache. Ich kann nicht glauben, dass ich das in meinem Leben habe, und ich kann nicht glauben, dass ich so glücklich bin.» Pattinson (40) und Waterhouse lernten sich 2018 auf einer Party kennen.