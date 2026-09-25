Wolfgang Petry: Keine neue Tour mehr von mir

Köln (dpa) - Schlagersänger Wolfgang Petry macht seinen Fans keine Hoffnung auf ein Wiedersehen bei einer Konzert-Tournee. «Es gibt keine neue Tour mehr von mir», bestätigte der 75-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er ergänzte: «Das bleibt nur noch in der Erinnerung.»

Überraschend ist die Einlassung der Schlagerkoryphäe nicht. Petry hat sich extrem rar gemacht. Er veröffentlicht zwar immer noch neue Musik, große Konzerte gehören aber der Vergangenheit an.

Dennoch hegen seine Fans immer wieder Hoffnung auf ein großes Bühnen-Comeback. Als Petry vor einigen Monaten einen mysteriösen Countdown auf Instagram startete, ließen entsprechende Spekulationen nicht lange auf sich warten.

Am Ende enthüllte der Schlagerstar dann aber nur eine Jubiläumsversion seiner einstigen Debütsingle «Sommer in der Stadt». Einige Fans reagierten daraufhin durchaus enttäuscht. «Ich habe mir so fest vorgenommen, nicht enttäuscht zu sein, wenn es keine Tour gibt», schrieb eine Userin. «Und jetzt bin ich trotzdem traurig.» Einige Fans wollten die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgeben. «Ich denke mal, da kommt bestimmt eine Tour», prognostizierte eine Userin.

Petry gehört zu den erfolgreichsten Sängern seines Genres. Zu den bekanntesten Hits des Kölners gehören «Wahnsinn» (mit der berühmten Zeile «Warum schickst du mich in die Hölle?»), «Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n», «Bronze, Silber und Gold» und «Weiß der Geier».

Am Freitag ist sein neues Album «Ein Leben lang» erschienen.