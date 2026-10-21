Angeblich bewaffneter Mann löst Großeinsatz an Bahnhof aus

Kernen im Remstal/Winnenden (dpa) - Ein Mann droht am Telefon mit einer Waffe, die Polizei rückt zum Bahnhof Rommelshausen östlich von Stuttgart aus - wenig später die Entwarnung: Die Polizei hat am Mittwoch einen 31-Jährigen festgenommen, der zuvor per Notruf angekündigt habe, mit einer Pistole am Bahnhof zu sein.

Daraufhin fahndete die Polizei nach dem Mann und fand ihn nach zwei Stunden in einer psychiatrischen Klinik in Winnenden. Eine Pistole hatte er den Angaben zufolge nach bisherigen Erkenntnissen nicht dabei. Auch am Bahnhof in Rommelshausen soll der Mann nicht gewesen sein.

Die Polizei geht davon aus, dass er die Angaben erfunden und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Während des Einsatzes hatten die Beamten dazu aufgerufen, den Bahnhof zu meiden.