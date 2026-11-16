Angriff auf die Fakten – Klimaforschung unter Beschuss

Antalya (dpa) - Eigentlich ist die Sache klar: Der Mensch ist für die eskalierende Klimakrise verantwortlich – und tut zu wenig dagegen, um sie einzudämmen. Beides ist zigfach erforscht und in hochrangigen Berichten nachzulesen. Doch im Zeitalter von Fake News und Verunsicherung geraten diese Fakten ins Visier von Akteuren, die effektiven Klimaschutz blockieren oder verzögern wollen.

Ist belegt, dass der Mensch die Erderwärmung verursacht?

Ja – dies ist in unzähligen Studien nachgewiesen worden. Der Weltklimarat (IPCC), in dem Hunderte internationale Wissenschaftler regelmäßig den Stand der Forschung bündeln, stellt in seinen Berichten klar, dass Aktivitäten von Menschen unzweifelhaft die Hauptursache der Erderwärmung sind. Die Emissionen von Treibhausgasen haben seit dem späten 19. Jahrhundert zu einem deutlichen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur geführt.

Der IPCC schrieb 2021, die globale Oberflächentemperatur des vergangenen Jahrzehnts habe wahrscheinlich über dem Niveau vor rund 6.500 Jahren gelegen. Um mehrhundertjährige Phasen zu finden, die global wärmer waren als heute, müsse man mindestens 125.000 Jahre zurückgehen.

«Grundsätzlich ist der Konsens in der Wissenschaft 100 Prozent klar. Da gibt es nichts dran zu rütteln», sagt der Klimaforscher Niklas Höhne vom NewClimate Institute. «Die Vorhersagen, wie Klimaschäden sich auswirken würden, die sind quasi so eingetreten, wie es vorhergesagt worden ist» – wenn nicht sogar noch schlimmer als vorhergesagt.

Die Berichte des Weltklimarats werden von Regierungen in einem festgelegten Prozess offiziell anerkannt und gelten damit als allgemeine Faktengrundlage. Der nächste mehrteilige Bericht des Weltklimarats soll eigentlich 2028 erscheinen. Doch manche stellen diesen Zeitplan infrage.

Warum melden sich Zweifler?

Länder, die viel Geld mit Öl, Gas oder Kohle verdienen und sich auch auf den Klimagipfeln immer wieder gegen Klimaschutz einsetzen, haben den IPCC ins Visier genommen – darunter vor allem Saudi-Arabien und Russland, aber auch China. Bei kürzlichen Verhandlungen gelang es nicht, sich auf die Veröffentlichung 2028 zu einigen.

Dabei wäre dies ein wichtiger Zeitpunkt: Auf der Weltklimakonferenz im gleichen Jahr steht eine globale Bestandsaufnahme dazu an, wo die Welt bei der Bekämpfung der Klimakrise steht. «Für eine ehrliche globale Bestandsaufnahme im Jahr 2028 brauchen wir eine aktuelle und unabhängige wissenschaftliche Bewertung zum Stand des Klimawandels», betont Umweltstaatssekretärin Heike Henn. Auch EU-Vertreter forderten bei einer Pressekonferenz auf dem diesjährigen Weltklimagipfel im türkischen Antalya, der Bericht müsse rechtzeitig erscheinen.

Wer stellt den menschengemachten Klimawandel infrage?

Befeuert unter anderem von US-Präsident Donald Trump, der den menschengemachten Klimawandel einen «Schwindel» nennt, kursieren in den sozialen Medien und darüber hinaus unzählige Fake News. Klimaforscher Höhne erklärt: «Rechte Parteien, Öl- und Gaskonzerne aber auch Mächte, die mehr Chaos wollen wie Russland, die sind massiv dabei, Desinformation zu verbreiten.»

Tut jemand etwas dagegen?

Im vergangenen Jahr startete Brasilien als damaliger Gastgeber der Klimakonferenz eine Gegeninitiative, der sich auch Deutschland angeschlossen hat. Darin riefen die Unterstützerländer auf, sich Desinformation, Leugnung und gezielten Angriffen auf Umweltjournalisten, Klimaschützer und Forscher entgegenzustellen. Auch UN-Generalsekretär António Guterres stellte sich hinter das Vorhaben: «Wissenschaftler sollten niemals Angst haben müssen, die Wahrheit zu sagen.» Die Bundesregierung will zu diesem Globalen Fonds für Informationsintegrität zum Klimawandel nun zwei Millionen Euro beisteuern.

Auch Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, nimmt ein wachsendes Misstrauen in die Wissenschaft wahr, etwa auch anhand der Skepsis gegenüber Impfstoffen während der Pandemie. «Faktenbasiertes Wissen wird vom Höhenflug des Populismus infrage gestellt», betonte Rockström, der seit Jahren nicht müde wird, auf den Klimagipfeln an die Erkenntnisse der Klimaforschung zu erinnern. «Wir werden für die Wissenschaft kämpfen.»

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz?

Inmitten von Kriegen, steigenden Preisen und einem Rechtsruck in vielen Ländern ist Klimaschutz auf der Prioritätenliste vieler Regierungen nach unten gerutscht. Auch die internationale Klimabewegung, die vor einigen Jahren noch Millionen auf die Straßen brachte, hat an Wucht verloren. Beides hat zur Folge, dass auch viele Nachrichtenmedien, die stark an aktuellen Ereignissen orientiert sind, mittlerweile seltener über die Krise berichten.

Eine zunehmende Rolle bei der Beschaffung von Informationen spielt für viele Menschen hingegen Künstliche Intelligenz (KI). Eine aktuelle Studie der UN-Wissenschafts- und Kulturorganisation Unesco fördert indes Erschreckendes zutage: KI-Sprachmodelle liefern zwar auf Fragen zu Klimawandel und Klimaschutz in der Regel zunächst korrekte Antworten. Wenn Nutzer das aber infrage stellen oder mit falschen Aussagen dagegen halten, knicken die Modelle rasch ein und geben ihnen recht – die Autoren sprechen von einem Hang zur Speichelleckerei. Die Falschinformationen nehmen zu, wenn Nutzer beharrlich widersprechen. Die Korrektheit der Antworten brach dann bis zu einem Drittel ein.