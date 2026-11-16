Nürnberger Menschenrechtspreis an Aktivist aus Südsudan

Nürnberg (dpa) - Der Nürnberger Menschenrechtspreis 2027 geht an den südsudanesischen Menschenrechtler David Yambio für dessen Kampf gegen die Ausbeutung und Folter von Geflüchteten. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Yambio ist mit 29 Jahren der bisher jüngste Träger der Auszeichnung, die in Nürnberg seit 1995 verliehen wird.

Yambio ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Organisation «Refugees in Libya» («Flüchtlinge in Libyen»). «Er setzt sich mit außergewöhnlichem Mut und einem hohen persönlichen Engagement für die Rechte von Geflüchteten sowie Migrantinnen und Migranten ein», hieß es von der international besetzten Jury unter Vorsitz von Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Sein Einsatz gelte insbesondere den Menschen, die auf ihrer Flucht über die zentrale Mittelmeerroute und in Libyen schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt seien. Der Preis wird am 26. September 2027 im Nürnberger Opernhaus verliehen.

Strafverfolgung der Täter

«Refugees in Libya» habe sich zu einer wichtigen Anlaufstelle für Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten entwickelt. Yambio gehe es nicht nur um die Unterstützung der Betroffenen, sondern auch um die Strafverfolgung der Täter. «Sein Engagement steht in besonderer Weise für die Überzeugung, dass kein Mensch unsichtbar sein darf und dass schwere Menschenrechtsverbrechen nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfen», heißt es in der Begründung der Jury.

Früher Kindersoldat

Yambio hatte selbst als Kindersoldat im Südsudan kämpfen müssen. Er floh nach Libyen und wurde dort wiederholt inhaftiert und gefoltert. «David Yambio hat seinen persönlichen Schmerz in menschenrechtliches Engagement verwandelt; mit seinem Mut ist er Vorbild, nicht nur für Betroffene von Gewalt, sondern für uns alle», urteilte die siebenköpfige Jury, der neben König unter anderem die Schauspielerin Iris Berben angehörte.