Rom (dpa) - Der ehemalige Kapitän des vor knapp 15 Jahren gesunkenen Kreuzfahrtschiffs «Costa Concordia», Francesco Schettino, hat nach mehr als neun Jahren das Gefängnis verlassen. Ein Gericht in Rom bewilligte, dass der 66 Jahre alte Italiener seine Reststrafe in Form von Sozialarbeit auf Bewährung verbüßen darf. Medien berichteten, Schettino habe bereits am Freitagabend das römische Gefängnis Rebibbia verlassen. Dort war er seit Mai 2017 inhaftiert.

Schettinos Anwältin Francesca Carnicelli sagte nach der Entscheidung des Gerichts: «Er ist sehr glücklich und bewegt über die Möglichkeit, die ihm das Gericht eingeräumt hat». Ihrem Mandanten sei jedoch gleichzeitig bewusst, dass seine Strafe noch nicht verbüßt sei. Er hoffe den mit seiner Inhaftierung begonnenen Weg weiterhin ordnungsgemäß fortsetzen zu können.

32 Todesopfer, darunter auch Deutsche

Der Italiener verbüßt für die Havarie des Kreuzfahrtschiffs «Costa Concordia» vor der toskanischen Insel Giglio vom 13. Januar 2012 eine Haftstrafe von 16 Jahren und einem Monat. Die Hauptschuld am Kentern des Schiffs wird Schettino gegeben. Er hatte das Schiff zu nahe an der Insel entlang gesteuert. Er geriet in die Kritik, weil er das Schiff noch während der Evakuierung der Passagiere verließ. 32 Menschen, darunter auch Deutsche, kamen ums Leben.

Bereits vor einiger Zeit war ihm gestattet worden, außerhalb des Gefängnisses zu arbeiten. Er musste aber weiterhin jede Nacht in die Haftanstalt zurückkehren. Nun wurde er entlassen und darf dank der Bewährungsmaßnahme unter Aufsicht der Sozialdienste zu Hause schlafen.

Wegen guter Führung entlassen

Nach Angaben seiner Anwältin erhielt Schettino die Möglichkeit aufgrund seiner guten Führung während der Haft. Er habe sich an sämtliche Auflagen gehalten und positive Beurteilungen erhalten. Die Maßnahme ist an Auflagen gebunden, bei Verstößen droht die Rückkehr ins Gefängnis. Weder das rechtskräftige Urteil noch die festgestellte Verantwortung werden durch diesen Schritt aufgehoben.