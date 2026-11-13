Generalstaatsanwalt ermittelt nach Cyberattacke auf Quantum

Bamberg/Gilching (dpa) - Nach einem Cyberangriff auf den Drohnenhersteller Quantum Systems ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gegen Unbekannt. Das sagte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage. Diese strafrechtlichen Ermittlungen werden von der in Bamberg angesiedelten Zentralstelle Cybercrime zusammen mit dem bayerischen Landeskriminalamt geführt. Quantum Systems beliefert die ukrainischen Streitkräfte im Abwehrkrieg gegen Russland. Das in Gilching vor den Toren Münchens ansässige Unternehmen stellt Aufklärungs- und Abfangdrohnen her. Mit einer Bewertung von sieben Milliarden Euro zählt Quantum zu den wertvollsten deutschen Jungunternehmen.

Quantum will Produktion in der Ukraine ausbauen

Anfang Oktober hatte Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei einem Besuch in Kiew die Lieferung tausender Abfangdrohnen angekündigt, die Quantum in der Ukraine herstellen will. Der Cyberangriff ereignete sich Ende Oktober. Zur Frage, ob Russland oder eine russische Hackergruppe für den Angriff verantwortlich ist, hat sich bislang niemand öffentlich geäußert. Quantum sprach von einem «feindseligen Akteur». Generell hat Russland nach Einschätzung europäischer Sicherheitsfachleute und -behörden die Zahl seiner Cyberattacken gegen Westeuropa in den vergangenen Monaten erhöht.

Sicherheitsbehörden und Spionageabwehr eingeschaltet

Quantum hatte die Attacke am Donnerstagabend auf seiner Webseite publik gemacht und auch mitgeteilt, die «zuständigen Behörden» informiert zu haben. Worauf die Täter zielten, teilte das Unternehmen nicht mit - einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» zufolge handelte es sich um Schadsoftware auf einem Server für Updates. Untersucht wird die Cyberattacke demnach auch von Verfassungsschutz, dem Bundeswehr-Geheimdienst MAD und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Thema ist die Hackerattacke auch im bayerischen Innenministerium und für die Sicherheitsbehörden im Freistaat, wie Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) sagte.

Nach Angaben von Quantum Systems sind die Drohnen des Unternehmens überall im Einsatz beziehungsweise in Betrieb. Zuerst hatte die «Financial Times» berichtet, demnach hatte lediglich die Bundeswehr Flüge der Quantum-Drohnen zeitweilig ausgesetzt.