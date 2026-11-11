Getötete Lisa - Verdächtiger ist gestorben

Berlin (dpa) - Der Tatverdächtige im Fall Lisa ist nach dpa-Informationen tot. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin äußerte sich zunächst nicht. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet, dass der 22-jährige Mann seine schweren Verletzungen nicht überlebt hat.

Der Verdächtige wurde am Sonntag in dem Haus in Brandenburg gefasst, in dem die Leiche von Lisa lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde dort seitdem intensivmedizinisch behandelt.