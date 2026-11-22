Rottenburg an der Laaber/München (dpa) - Begleitet von einem feierlichen Requiem, einem Trauermarsch und Salutschüssen ist der vor zweieinhalb Wochen gestorbene Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger in seiner niederbayerischen Heimat beerdigt worden. Rund 2.000 Menschen waren den Organisatoren zufolge am Samstag zu der Zeremonie gekommen. Nach der Beisetzung will die Partei nun zügig die künftige Führungsstruktur klären. Bereits am Montag werden in München Entscheidungen erwartet.

Die Trauerfeier in Inkofen, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut, spiegelte Aiwangers Bürgernähe und Heimatverbundenheit. Ausdrücklich waren alle Menschen, die sich dem Politiker verbunden fühlten, eingeladen. Auch die örtliche Blaskapelle, Fahnenabordnungen der Vereine und Jagdhornbläser kamen zum letzten Geleit. Rund um das Grab waren zahlreiche Trauerkränze aufgestellt.

Der Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess wurde auf eine Leinwand ins Freie übertragen. Dort hatten sich bei Sonne und unter blauem Himmel schon lange vor dem Gottesdienst Trauende versammelt. Großformatige Porträts erinnerten an den wohl bekanntesten Sohn der Stadt, der am 4. November in Berlin gestorben war.

Als nach dem Gottesdienst die Angehörigen in einem Trauermarsch mit der Urne durch den kleinen Ort zum Friedhof zogen, standen Hunderte Bürger Spalier.

Aiwangers Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger, dankte für die große Anteilnahme und Unterstützung. Sie sprach von einer «unglaublichen Solidaritätswelle», die nach der Todesnachricht eingesetzt habe. «Unvorstellbar!»

Jeder, der einmal ein Foto mit Hubert Aiwanger gemacht hatte, habe dies im Internet hochgeladen. Briefe und Anrufe seien eingegangen, vor Kondolenzbüchern hätten sich Warteschlangen gebildet. Aus dieser Solidarität heraus seien eine große Kraft und ein Zusammenhalt entstanden, die sich auf Aiwangers Wegbegleiter übertragen hätten.

Schweiger bat die Trauergemeinde, die Lücke, die Aiwanger hinterlasse, mit neuem Leben, neuen Taten und Schaffenskraft zu füllen. «Ihn weiterhin in unserer Mitte zu haben, in seinem Sinne weiterzumachen, ich glaube, das ist das größte Vermächtnis», sagte sie. Ihr Dank galt insbesondere allen Menschen, die bei der Organisation der Trauerfeierlichkeiten geholfen haben. Er wäre «ziemlich stolz auf uns gewesen», sagte sie über ihren Lebensgefährten.

Bürgernähe und Fleiß

Die Trauerredner rückten Aiwangers Bodenständigkeit und Bürgernähe, Engagement und Fleiß in den Mittelpunkt und bezeichneten ihn als großen Familienmenschen, der trotz seiner landes- und bundesweiten Verpflichtungen regelmäßig in seine Heimat zurückgekehrt sei.

Pfarrer Saju Thomas sah in der Anteilnahme ein großartiges Zeichen der innigen Verbundenheit mit dem Verstorbenen. Aiwanger sei «ein Mensch ohne Fassade» gewesen, habe stets Klartext geredet und die Sprache des Volkes gesprochen. Auf Volks- und Vereinsfesten sei er im Mittelpunkt gestanden, ohne diesen zu suchen.

Wie verwurzelt Aiwanger in seiner Heimat war, zeige sein Wirken in der Kirchengemeinde, so der Pfarrer, und erinnerte an dessen Auftritte als Nikolaus, Adventsbesuche bei Mitbürgern und Tätigkeit als Lektor in der Kirche.

Mit teils brüchiger Stimme würdigte Landrat Alfred Holzner, ebenfalls ein Freie-Wähler-Politiker, den Verstorbenen. Dieser habe auch auf kommunaler Ebene nachhaltig gewirkt und als Landes- und Bundespolitiker das Gesicht Bayerns geprägt. Aiwanger habe sich durch Intelligenz und kraftvolle Rhetorik ausgezeichnet und den Bezug zur Heimat nie verloren. «Hubert blieb immer einer von uns.» Aiwangers unermüdlichen Einsatz für Landwirte, Handwerk, Vereine und Mittelstand unterstrich auch der Rottenburger Bürgermeister Laurentius Seidl.

Unter den Trauergästen waren der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, Kultusministerin Anna Stolz und Digitalminister Fabian Mehring (alle Freie Wähler).

Nachfolge-Frage bei den Freien Wählern

Die Freien Wähler, deren Motor und Gesicht Aiwanger war, klären nach dessen plötzlichem Tod nun die Nachfolge. Am Montagmittag wollen Fraktion und Landesvorstand auf einer Pressekonferenz mitteilen, wer Aiwanger als Minister und stellvertretender Ministerpräsident Bayerns nachfolgen soll. Zudem ist auch mit einem Personalvorschlag für den Landes- und Bundesvorsitz der Partei zu rechnen. Die finale Entscheidung hierüber fällt jeweils bei Parteitagen.

Offiziell muss der Nachfolger Aiwangers als Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) benannt und anschließend im Landtag vereidigt werden. An sich ist die Nachfolgeentscheidung allein Sache des Koalitionspartners, ebenso die Entscheidung, wer eventuell als Staatssekretär neu ins Kabinett einrückt.

Viele Personalspekulationen

Als mögliche neue Wirtschaftsminister in Bayern wurden zuletzt unter anderem der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt und Landtagsfraktionschef Streibl gehandelt, als Vize-Ministerpräsident Umweltminister Glauber oder Kultusministerin Stolz.

Digitalminister Mehring wiederum galt zuletzt als potenzieller Nachfolger sowohl für den Bundes- als auch für den Landesvorsitz. Spekuliert wurde zudem, ob es hier künftig eine Doppelspitze geben könnte – mit Mehring und jemandem aus den Reihen der Landrätinnen und Landräte. Als Kandidatin galt hier Aiwangers Lebensgefährtin Schweiger.