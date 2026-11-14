Keine Vermissten nach Schiffsunglück in New Orleans

New Orleans (dpa) - Nach dem Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Mississippi in New Orleans werden nach jetzigem Stand keine Passagiere mehr vermisst. «Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen werden keine Personen vermisst, was wirklich ein Wunder auf dem Mississippi ist», sagte Bürgermeisterin Helena Moreno. 32 Passagiere würden derzeit in Krankenhäusern behandelt, allerdings habe niemand lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Ein Tanker mit dem Namen «Atlantic Asphalt» war außer Kontrolle geraten und in das Flusskreuzfahrtschiff «American Heritage» gekracht, wie Moreno sagte. Unmittelbar danach hätten Passagiere versucht, das Kreuzfahrtschiff zu verlassen. Allerdings geriet es binnen kurzer Zeit in Schieflage und kippte schließlich ganz auf die Seite, weshalb mehrere Menschen im Wasser landeten.

Auf dem Flusskreuzfahrtschiff befanden sich zur Zeit des Vorfalls mehr als 130 Passagiere, wie CNN unter Berufung auf Angaben der Hafenbehörde berichtete. Weil viele Passagiere höheren Alters waren, hatte es zunächst die Sorge gegeben, dass einige von ihnen im Schiffsinneren gefangen und in Lebensgefahr sind.