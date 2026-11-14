Starts an US-Flughäfen wieder erlaubt

Washington (dpa) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat das landesweite Startverbot an Flughäfen nach rund vier Stunden wieder aufgehoben. Das teilte die Federal Aviation Administration (FAA) auf ihrer Webseite mit. Zuvor waren Tausende Flüge abgesagt worden, weshalb sich an vielen Flughäfen lange Schlangen bildeten.

Wie schnell die Flüge wieder losgehen können, hänge unter anderem davon ab, ob dafür Besatzungen verfügbar seien, sagte Verkehrsminister Sean Duffy im Weißen Haus. Es werde einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder in Gang zu bringen. Zum Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Duffy sagte, am Nachmittag (US-Zeit) sei es zu «Instabilität» im Funk- und Radarsystem gekommen. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Es sei alte Technik gewesen, die versagt habe, nicht die neue, die in seiner Amtszeit installiert worden sei, sagte der Minister. Die Regierung des republikanischen Präsidenten Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück.

Zweiter landesweiter Stopp nach Anschlägen 2001

Es war erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Der Flugstopp wurde in dem Fall nach einigen Stunden wieder aufgehoben.

Die konkrete Ursache der aktuellen Probleme blieb zunächst unklar. Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft waren, konnten nach und nach landen. Auch im weiteren Flugverkehr dürfte es selbst nach Überwindung der Probleme zu erheblichen Auswirkungen kommen, da etliche Maschinen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären.

Mit Aussetzung der Starts saßen plötzlich zehntausende Passagiere an Flughäfen fest und hatten zunächst keine Klarheit darüber, wie schnell es weitergehen könnte. American Arlines teilte schon kurz nach Verkündung des Flugstopps am Freitag mit, die Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.