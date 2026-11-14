Kind wird in Berlin von Bus überfahren und stirbt

Berlin (dpa) - Ein Kind ist in Berlin von einem Bus überfahren worden und gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte es aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad zu Boden und wurde von dem Bus überrollt. Das Kind sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal mit. Auch die Mutter sei verletzt worden und werde medizinisch behandelt. Sie stehe unter Schock. Zum Alter des Kindes machte eine Sprecherin auf Anfrage zunächst keine Angaben.

Das Kind war den Angaben zufolge am Samstag gemeinsam mit seiner Mutter auf der Potsdamer Straße im Stadtteil Tiergarten unterwegs gewiesen. Der tödliche Unfall ereignete sich dann gegen 17.00 Uhr. Die Potsdamer Straße sei aufgrund der Maßnahmen der Polizei in beiden Richtungen gesperrt, hieß es gegen 18.00 Uhr.

«Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück», teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. «Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen.»