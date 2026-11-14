Weit mehr als 1.100 Trauergäste nehmen Abschied von Aiwanger

München (dpa) - Zehn Tage nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger nimmt Bayern in der Münchner Frauenkirche Abschied von dem langjährigen Wirtschaftsminister und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten. Weit mehr als 1.100 Trauergäste - viele davon in Tracht - erwiesen ihm die letzte Ehre, viele Gäste fanden keinen Zugang mehr in die Kirche und verfolgten die Messe auf dem Kirchplatz. Im Dom stand neben einem großen Porträtbild des ehemaligen Freie-Wähler-Chefs dessen Sarg zu Beginn umringt von sechs Bereitschaftspolizisten und gehüllt in die bayerischen Farben weiß und blau.

Marx würdigt Aiwangers Lebensleistung

Das Pontifikalrequiem findet unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx statt. Aiwangers Tod sei eingeschlagen wie ein Schock über alle Parteigrenzen hinweg, sagte Marx. Er nannte Aiwanger ein «echtes bayerisches Mannsbild», das noch viel erreichen wollte. In seiner politischen Arbeit habe Aiwanger auch Anstoß erregt und selbst Verletzungen erlitten. Marx hob die besondere Leistung von Politikern für die Gesellschaft hervor.

Im Anschluss an die Totenmesse folgt ein Trauerstaatsakt, bei dem unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen. In der ersten Reihe unter den anwesenden Gästen waren auch Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger und seine Familie.

Das Vokalensemble der Münchner Dommusik, das Domorchester und die Sopranistin Katja Stuber gestalteten den Gottesdienst mit Domkapellmeisterin Lucia Hilz. Zu hören waren Auszüge aus dem Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Orgel spielte Domkantor Benedikt Celler.

Beisetzung findet in Aiwangers niederbayerischer Heimat statt

Der Freie Wähler-Chef war am Mittwoch vergangener Woche völlig überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Sein Leichnam war erst vor einigen Tagen nach Bayern zurückgekehrt. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner niederbayerischen Heimat stattfinden.

Trauerstaatsakte wie für Aiwanger gibt es in Bayern nur selten und nur für besondere Persönlichkeiten. Zuletzt waren etwa die früheren Landtagspräsidenten Barbara Stamm und Alois Glück (beide CSU) mit einem Staatsakt für ihre Lebensleistung gewürdigt worden.

Neben einer Vielzahl von Gästen aus Bundes- und Landespolitik und Gesellschaft haben auch normale Bürger Zugang zur Frauenkirche - laut Erzbischöflichem Ordinariat gibt es insgesamt Platz für bis zu 1.100 Menschen. Aus Aiwangers Partei wollten viele Mitglieder mit Bussen in die bayerische Landeshauptstadt reisen. Nach dem Auszug aus der Kirche wollten auch Gebirgsschützen, Jagdhornbläser und Böllerschützen Aiwanger die letzte Ehre erweisen - auch mit mehreren Böllerschüssen.