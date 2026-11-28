Frankfurt/Main (dpa) - «Kackmann» – so ist der Name von Kaan Çağman schon oft verunstaltet worden. Der Frankfurter ärgert sich aber nicht groß – im Gegenteil, er nutzt die Verballhornung für eine lustige Geschäftsidee und hat seine eigene Klopapiermarke gegründet: «Kackmann». Ausgesprochen klingt der türkische Name eigentlich wie «Tschahman». Auch die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) hat schon über Çağmans Geschichte berichtet.

Dass er «Kackmann» gerufen werde, sei schon sehr häufig passiert, erzählt der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: «Bei den Behörden oder zum Beispiel im Wartezimmer hieß es "Herr Kackmann, bitte" - und da mussten die Leute auch schmunzeln und lachen. Und ich natürlich auch.»

Fünfstellige Summe investiert

Der Einfall mit dem Klopapier sei ihm vor rund einem Jahr spontan gekommen. Damals sei er noch Taxi gefahren und hatte gerade nach mehr als 16 Stunden Arbeit einen Kunden abgesetzt. «Dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn als Beruf noch machen?» Und plötzlich sei die Idee da gewesen: «Die Leute nennen mich Kackmann, wieso mache ich daraus nicht eine Marke, eine Toilettenpapiermarke?»

Çağman, der auch eine Reinigungsfirma hat, baute einen Onlineshop auf, kümmerte sich um Vertriebspartner und Vermarktung – und bestellte eine große Ladung Klopapier, auf dessen Verpackung «Kackmann» steht. «Kein Scheiß», heißt es dazu auf seiner Website.

Eine fünfstellige Summe habe er investiert. Zwar habe ihn seine Familie zunächst gewarnt, das Risiko einzugehen. «Aber ich habe immer an mich geglaubt», sagt der 34-Jährige. «So muss man das ja machen im Leben, wer nicht wagt, der gewinnt nicht.» Inzwischen sei die Familie stolz.

Menschen mit Namenserfahrungen melden sich

Seit einigen Tagen sind die Rollen zu haben, jeden Tag gingen Anfragen ein. «Es melden sich auch Leute, die lustige Sachen mit ihrem Namen erlebt haben.» Als Aktionsangebot habe er das Klopapier auch schon persönlich vorbeigebracht.

Auch weitere Pläne hat der 34-Jährige: Bei der nächsten Ladung solle «Kackmann» nicht nur auf die Verpackung, sondern auch direkt auf das Klopapier gedruckt werden. Derzeit ist das Papier dreilagig, doch auch vierlagiges sei vorstellbar, sagt Çağman: «Ich habe noch sehr viele Ideen.» Auch mehr Farbe ins Spiel zu bringen, gehört dazu.

Optiker Karlheinz Augendübler

Dass Name und Beruf auf besondere Weise zusammenpassen können, damit ist Kaan Çağman nicht alleine. Beispiele finden sich in vielen Branchen.

Karlheinz Augendübler zum Beispiel ist Optiker geworden. Als er mit 13 Jahren seine Lehre anfing, habe er allerdings nicht einmal gewusst, was ein Optiker überhaupt ist. Die Berufswahl hatte also nichts mit seinem Nachnamen zu tun.

Mittlerweile habe er sich an die Kombination aus Namen und Beruf gewöhnt, erklärt Augendübler: «Ich habe nichts dagegen, im Gegenteil», sagt er. Selbst Stammkunden und Geschäftspartner in seinem Kölner Geschäft würden ihn fast täglich als «Herr Dübler» ansprechen.

Kostenlose Werbung mit dem eigenen Namen

Kurios ist auch die Geschichte von Ralf Morsch: Er hat vor rund 30 Jahren mit seinem Vater eine Tischlerei in Wabern bei Kassel eröffnet, inzwischen führt er das Geschäft mit seinem Sohn.

Die Arbeit mit Holz, dazu der Name «Morsch» – das passt doch eigentlich nicht zusammen, könnte man denken. Das Feedback der Kunden sei aber in den Jahren durchweg positiv gewesen. «Den Namen habe ich jetzt einmal gehört, jetzt kann ich mir den für immer merken», höre er oft, sagt Morsch. Der Name dient also eher als kostenlose Werbung.