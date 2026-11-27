Bochum (dpa) - Arbeitsminister Alexander Schweitzer sieht eine von vielen in der SPD geforderte Trennung von Partei- und Regierungsämtern skeptisch. «Das bringt uns nur bis zur Hälfte der Lösung», sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende beim Bundeskongress der Jusos in Bochum. «Das viel Wichtigere ist, dass die, die das machen, auf jeden Fall Lust, Leidenschaft und Zeit für parteiliches Engagement haben und dass sie eine Idee haben, wie sie die Partei in die Zukunft führen.» Dann sei ihm persönlich relativ egal, ob sie nebenbei Ministerinnen oder Minister oder Ministerpräsidenten seien oder nicht.

In der SPD-Basis gibt es viel Kritik an Parteichef Lars Klingbeil, der gleichzeitig Vizekanzler und Finanzminister ist. Er habe nicht genug Zeit für die SPD und könne wegen seiner Rolle in der Regierung nicht für pure SPD-Politik einstehen. Für den Parteitag Mitte Januar in Bremen sind Anträge angekündigt, die eine Trennung von Amt und Mandat fordern.

Die Jusos befürworten in ihrem Antrag zudem, dass eine Frau die Partei alleine führt. Viele wünschen sich eine Kandidatur von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Bisher ist der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil der einzige Kandidat für den Parteivorsitz. Er will am Samstag bei den Jusos um Unterstützung werben.