Berlin (dpa) - Bildung, ein bezahlbares Leben, Klimaschutz: Drei Wochen nach den ersten großen Jugendprotesten wollen heute wieder Tausende in vielen deutschen Städten demonstrieren. Aufgerufen hat erneut die Gruppe «Gen Z regelt». Doch organisieren getrennt auch andere Gruppen Kundgebungen, darunter die Bundesschülerkonferenz. Bundesjugendministerin Karin Prien versprach ein offenes Ohr für berechtigte Interessen der jungen Leute.

«Es ist mir wichtig, die Anliegen junger Menschen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie in politische Entscheidungen einzubeziehen», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie suche den Austausch etwa mit der Bundesschülerkonferenz, denn für die Herausforderungen brauche es «einen gemeinsamen Schulterschluss aller Beteiligten», sagte Prien. «Unsere dringendste Aufgabe ist Generationengerechtigkeit und dabei muss Bildung Priorität haben.» Für Bildung investierten Bund und Länder aber auch bereits erheblich.

Appell an Merz: «Es reicht uns»

Die Organisatoren von «Gen Z regelt» haben nach eigenen Angaben rund 20.000 Zusagen für Aktionen in 73 Städten - im Vergleich zu 180.000 Anmeldungen zur ersten Protestrunde Ende Oktober. Die Gruppe hatte damals einen Appell an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) formuliert. «Es reicht uns», heißt es darin. «Ihre Sparpolitik nimmt uns jede Hoffnung.» Die Gruppe fordert unter anderem Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenten Klimaschutz.

Die Bundesschülerkonferenz hält Distanz zur Gruppe «Gen Z regelt» und organisiert am Brandenburger Tor in Berlin eine eigene Demo mit bis zu 5.000 Menschen. Ihre Forderungen konzentrieren sich auf bessere Bildung, darunter Schulsanierung, Schulsozialarbeit, Entlastung von Lehrern und die Aufnahme von Klimaschutz in Lehrpläne. An ihrer Seite stehen der Bundeselternrat sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Ebenfalls mit eigenen Aktionen am Start ist das Bündnis «Schulstreik gegen Wehrpflicht», das unter anderem einen sofortigen Stopp der Musterungen für die Bundeswehr fordert. Die diversen Proteste der unterschiedlichen Gruppen beginnen schon vormittags und ziehen sich bis in den späten Nachmittag.

Polizeigewerkschafter sorgt sich

Bei den von «Gen Z regelt» organisierten Protesten am 31. Oktober waren bundesweit Zehntausende weitgehend friedlich auf die Straße gegangen. Danach gab es abends aber in mehreren Städten Krawalle, etwa in Frankfurt am Main.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, befürchtet offenbar neue Zwischenfälle. «Jetzt geht es um die Durchhaltefähigkeit der gesamten deutschen Polizei», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Die testen uns und unsere Standfestigkeit weiter und intensiver aus. Die Polizei ist vorbereitet. Ich hoffe sehr, dass noch mehr polizeiliche Gefahrenabwehrmaßnahmen getroffen werden.»

«Wo fühlen sie sich nicht gehört?»

Prien betonte, jede Form der Gewalt sei abzulehnen. Aber: «Wenn Menschen friedlich auf die Straße gehen, sollten wir uns fragen, was sie uns sagen wollen. Wo fühlen sie sich nicht gehört? Die Sorgen der jungen Generation sind nicht unbegründet.» Auch Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte dem «Kölner Stadt-Anzeiger»: «Die junge Generation hat allen Grund, laut zu werden.»

Juso-Chef Philipp Türmer fordert für das Bildungswesen eine ähnliche Kraftanstrengung wie für die Modernisierung der Bundeswehr. Es sei dumm, dass Deutschland vergleichsweise sehr wenig für Bildung ausgebe, sagte der SPD-Politiker dem RND. Das sieht die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ähnlich. Es brauche «eine gemeinsame Anstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden, (um) die Bildungsqualität wieder herzustellen», sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter der «Rheinischen Post».