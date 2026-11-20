Berlin (dpa) - Maja von Borstel hält ein dunkelblaues Puzzle-Teil in der Hand. Es hat drei Löcher und einen Nupsi. So nennt die 30-Jährige die Teile des Puzzles, die herausragen. Für die meisten sieht das kleine Ding aus wie ein ganz normales Puzzle-Teil. Von Borstel aber ist nicht wie die meisten. «Das ist unverwechselbar mit allen anderen Teilen», sagt sie. Das Teil sehe so aus, als hätte es jemand zusammengepresst und sei auf einer Seite deutlich kürzer. «Immer wenn ich das sehe, ist es so, als ob ich einen alten Freund wiedersehe. Man weiß dann schon direkt, wo es hingehört.»

Puzzeln ist für die 30 Jahre alte Berlinerin mehr als nur ein Hobby. Von Borstel ist amtierende Puzzle-Weltmeisterin in der Paar-Kategorie sowie Vize-Weltmeisterin im Einzel. Sie und ihre Puzzle-Partnerin Franziska Treber brauchten bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Spanien nur 43:40 Minuten für ein 1.000-Teile-Puzzle und machten den ersten Platz. Im Einzelwettbewerb erreichte von Borstel mit 29:31 Minuten für ein 500-Teile-Puzzle den Zweiten.

Vom nerdigen Hobby zum Trendsport

Puzzeln galt früher als nerdig. Heute bringen bekannte Influencerinnen ihre eigenen Puzzles raus, es gibt Wettbewerbe und Puzzle-Treffs. «Wir haben in Deutschland über 40 Puzzletreffs, und ständig werden es mehr», sagt Michael Smit, Vorstand des Puzzlevereins Deutschland. Die deutsche Puzzle-Gemeinschaft wachse stark. Der Verein sei im Januar 2024 gegründet worden und habe seitdem konstant etwa 200 neue Mitglieder pro Jahr dazugewonnen. Aktuell gebe es 560 Mitglieder im Alter von 10 bis 80 Jahren. Die allermeisten seien Frauen.

«Durch Social Media, Influencer, Speed Puzzling und Events ist eine sehr aktive Community entstanden», sagt Sarah Weizenegger, internationale Produktmanagerin für Puzzle bei Ravensburger. Puzzler vernetzten sich und teilten ihre Puzzle-Erlebnisse und Erfolge. «Gleichzeitig ist Puzzeln für viele zu einem bewusst gewählten Me-Time-Hobby geworden, zu dem man sich heute ganz selbstverständlich bekennt und das man gerne mit anderen teilt.»

Der Spielehersteller bringe weltweit jährlich rund 400 neue Puzzles auf den Markt. Das größte Puzzle umfasse 40.320 Teile. Besonders beliebt seien aber 500- und 1.000-Teile-Puzzles. Beliebt seien Illustrationen und Fotografien von Landschaften und Skylines.

In Berlin führt von Borstel durch ihre Wohnung und zeigt ihre beachtliche Sammlung. Sie besitzt rund 500 Puzzles, schätzt sie. In ihrem Arbeitszimmer füllen sie vier hohe Bücherregale, im Wohnzimmer stehen zwei weitere. Zwischendrin stehen ihre Pokale.

Tage ohne Puzzle? Gibt es nur selten

«Ich kann gar nicht so genau sagen, was mich daran fasziniert, weil das etwas ist, was ich schon immer gemacht habe», erzählt die 30-jährige Software-Entwicklerin. Es gebe ein Foto von ihr beim Puzzeln, da sei sie zwei Jahre alt. Puzzeln sei meditativ. Außerdem sei es ein schönes und vor allem befriedigendes Gefühl, das passende Teil zu finden und am Ende ein schönes Bild zu haben. «Im Schnitt puzzle ich ein Puzzle pro Tag und am Wochenende vielleicht mal zwei Puzzles.»

Auch in der Mittagspause puzzelt sie häufig, wenn sie im Homeoffice ist, wie sie berichtet. Und auch nach Feierabend juckt es sie wieder in den Fingern. Tage ohne Puzzeln gebe es nur selten. Ihre Urlaube verbringt sie häufig auf Wettkämpfen. Allein dieses Jahr seien es zehn bis zwölf Wettbewerbe gewesen.

Wer sich im Puzzeln messen will, findet dazu im Jahr zahlreiche Wettbewerbe in Deutschland und außerhalb. Es gibt die Deutsche Meisterschaft, Puzzle-Marathons, 24-Stunden-Wettbewerbe, Miniwettbewerbe, regionale und europäische Meisterschaften. Für die Deutsche Meisterschaft 2027 hätten sich 1.100 Personen auf 660 Startplätze im Einzelwettbewerb beworben, so groß sei die Nachfrage, sagt Smit vom Puzzleverein. Häufig geht es um Schnelligkeit, Speed-Puzzeln nennt man das - von Borstels Spezialgebiet.

Wie wird man zu einer schnellen Puzzlerin? «Beim Puzzeln sticht Training Talent», sagt sie. Man müsse einfach sehr viel puzzeln. Die 500er-Puzzles mache sie immer auf Zeit. Dabei höre sie sehr schnelle Hardstyle-Musik. «Der schnelle Beat spornt mich an.» Für die Weltmeisterschaft hätten sie und ihre Partnerin sich ein Wochenende lang vorbereitet und in zwei Tagen 15 Puzzles mit 1.000 Teilen zusammengesetzt.

Die Puzzle-Weltmeisterin hat schon so viele 500er-Puzzles von Ravensburger gemacht, dass sie mittlerweile den sogenannten Piece Cut wiedererkennt. So nennt man die Form, in der die Puzzles ausgestanzt sind. Die sei nämlich seit Jahren bei fast allen 500ern immer die gleiche, meint von Borstel. Deswegen hat sie auch das blaue gepresste Teil mit den drei Löchern und einem Nupsi sofort wiedererkannt. Bei Puzzles von anderen Herstellern sei sie aber genau so schnell, sagt sie.

Im Wettbewerb mit dem eigenen Bruder

Inzwischen sei auch ihre Familie im Puzzle-Fieber. Ihre Mutter und ihr Bruder nehmen nun auch an Wettbewerben teil. Ihr großer Bruder habe sich sogar für die Deutsche Meisterschaft angemeldet, die kommenden Februar in Pforzheim stattfindet. Bruder und Schwester treten also in direkter Konkurrenz gegeneinander an. Ob er wohl eine Chance gegen sie hat? «Nee», sagt von Borstel und lacht.

Im Paar-Wettbewerb gehe sie erneut mit ihrer Weltmeister-Partnerin Franziska Treber an den Start. «Den Titel wollen wir uns jetzt gerne auch noch holen.» Ansonsten habe sie das Gefühl, könne sie sich zurücklehnen. «Ich habe mehr erreicht, als ich mir hätte erträumen können, als ich angefangen habe.»