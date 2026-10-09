Schweres Erdbeben erschüttert Panama - Tsunami-Warnung

Panama-Stadt (dpa) - Ein schweres Erdbeben hat Panama erschüttert und eine Tsunami-Warnung für mehrere Länder an der Pazifikküste ausgelöst. «Auf Grundlage der vorläufigen Erdbebenparameter sind weiträumig gefährliche Tsunami-Wellen möglich», teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum in Honolulu mit.

Das Beben ereignete sich nach Angaben des US-Geologischen Dienstes (USGS) am Freitag um 12.56 Uhr Ortszeit in Panama. Das Epizentrum lag demnach rund zehn Kilometer west-südwestlich von Pitaloza Arriba im zentralen Süden des Landes, in einer Tiefe von zehn Kilometern. Der USGS bezifferte die Stärke auf 7,6. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum in Honolulu hatte eine Stärke von 8,0 und eine Tiefe von 33 Kilometern angegeben.

Gefährliche Wellen könnten nach Einschätzung des Warnzentrums innerhalb von drei Stunden an Teilen der Küsten von Panama, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador und Mexiko auftreten.

Über mögliche Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt.