SPD in MV für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken

Güstrow (dpa) - Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat den Weg freigemacht für Verhandlungen mit Grünen und Linken zur Bildung einer gemeinsamen Regierung. «Ich freue mich sehr, dass die SPD Mecklenburg-Vorpommern heute Abend beschlossen hat, dass wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen», sagte Schwesig in Güstrow. Landesvorstand, Landesparteirat und Landtagsfraktion hätten zugestimmt.

Sollten auch Grüne und Linke einverstanden sein mit der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, solle es am Montag um 11.00 Uhr damit losgehen, erklärte Schwesig. Über die Posten der Ministerinnen und Minister werde ganz zum Schluss gesprochen. «Jetzt geht es erst nur um Inhalte», sagte sie. Mit den Sondierungen der vergangenen Wochen zeigte sich Schwesig zufrieden: «Es waren sehr gute Gespräche.»

Parteispitzen für Verhandlungen

Nach dem Abschluss der Sondierungsgespräche am Freitag hatten die Verhandlungsführer von SPD, Linken und Grünen ihren Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen. Der Landesvorstand der Linken will noch am Abend entscheiden - die Grünen entscheiden bei einem Kleinen Parteitag am Samstag in Rostock.

Stimmen sie zu, steuert der Nordosten auf die erste rot-rot-grüne Landesregierung in der Geschichte des Bundeslandes zu. Am 20. Oktober tritt der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.