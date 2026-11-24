Washington (dpa) - Kurz vor dem amerikanischen Thanksgiving-Fest an diesem Donnerstag hat US-Präsident Donald Trump zwei Truthähne begnadigt. Damit blieb den beiden Tieren das Schicksal vieler Artgenossen an diesem Feiertag erspart. Die Truthähne aus dem Bundesstaat West Virginia, die Trump bei dem Ritual auf dem Südrasen des Weißen Hauses vor dem Schlachten bewahrte, heißen «Freedom» (Freiheit) und «Feathers» (Federn).

An Thanksgiving, dem US-Erntedankfest, wird in amerikanischen Familien traditionell Truthahn serviert. Die Begnadigung von Truthähnen durch den US-Präsidenten hat eine lange Tradition. Nach Angaben des Weißen Hauses überreichte der Nationale Truthahnverband 1947 Harry S. Truman erstmals ein solches Tier zu Thanksgiving. 1963 schickte Präsident John F. Kennedy einen Truthahn zurück an eine Farm und sagte: «Lasst ihn weiterleben». 1989 sprach Präsident George H. W. Bush dann die erste formale «Begnadigung» aus.