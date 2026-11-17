Kals am Großglockner (dpa) - Ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Baden-Württemberg sind erschöpft und orientierungslos vom höchsten Berg Österreichs gerettet worden. Die beiden seien ohne ausreichende Erfahrung auf den 3.798 Meter hohen Großglockner gestiegen, hieß es von der Polizei und der Bergrettung in Tirol.

Der jüngere Teenager kommt aus dem Enzkreis, der Ältere aus dem benachbarten Landkreis Karlsruhe, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Aufbruch in der Nacht

Sie seien am Samstag um etwa 23 Uhr aufgebrochen, schilderte Peter Tembler, Leiter der Bergrettung in Kals am Großglockner, der Deutschen Presse-Agentur. Solch eine Startzeit sei «nicht üblich», meinte er. Bereits der Aufstieg zum Gipfel habe relativ lange gedauert, weil die Jugendlichen immer wieder Pausen eingelegt hätten.



Fast 20 Stunden später setzen die jungen Alpinisten während des Abstiegs am Sonntagabend einen Notruf ab: Aufgrund der Dunkelheit und ihrer Erschöpfung kamen sie nicht mehr voran, wie die Polizei berichtete. Zunächst versuchte die Bergrettung, die beiden telefonisch talwärts zu lotsen.

Rettung mit Hubschrauber

Doch nach ein paar weiteren Stunden wurden die Teenager immer erschöpfter und zunehmend orientierungslos. Daraufhin stieg ein Notarzthubschrauber zu ihnen auf und brachte sie in Sicherheit. Nach Angaben der Polizei waren die Jugendlichen unverletzt, aber durchnässt und leicht unterkühlt.

Die beiden hätten zu wenig Erfahrung in solchem Gelände und bei winterlichen Bedingungen gehabt, sagte Bergretter Tembler. Bereits am Samstag habe sein Team einen weiteren 18-jährigen Deutschen geborgen, der beim Abstieg vom Großglockner nicht mehr weiterkonnte, erzählte er.

Mangelnde Vorbereitung als zunehmendes Problem

Immer mehr Menschen seien ohne ausreichende Erfahrung und Planung auf dem Berg unterwegs, so Tembler. «Das Problem nimmt zu», sagte er. Manche Bergsteiger würden sich durch Inhalte in Sozialen Medien zu herausfordernden Touren verleiten lassen und seien dann überfordert. Stattdessen sollten sie mit leichteren Touren beginnen und ihre Fähigkeiten nach und nach steigern, sagte der Bergretter.