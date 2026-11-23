Berlin (dpa) - Die Union stellt sich hinter Überlegungen, sogenannte Femizide härter zu bestrafen. «Um Frauen wirksamer zu schützen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen, fordern wir den verbesserten Schutz von Frauen durch ein neues Merkmal beim Mordtatbestand, das an der Tat selbst ansetzt», heißt es in einem Positionspapier, das der Vorstand der CDU/CSU-Fraktion beschlossen hat. «Damit sollen insbesondere Tötungen von Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner konsequent als Mord bestraft werden können.»

Unter Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte am Wochenende angekündigt, den Mordparagrafen zu verschärfen, um Femizide eindeutig als Mord zu erfassen und zu bestrafen.

«Frauenschutzpaket»

Anlass der Debatte ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Mittwoch. Die Union fordert in ihrem sogenannten Frauenschutzpaket unter anderem einen neuen Nationalen Aktionsplan und eine bessere Zusammenarbeit aller staatlichen Ebenen, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen.

«Jede Frau hat das Recht, selbstbestimmt, frei und ohne Angst zu leben», erklärte die frauenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Anne König. «Das muss für das Zuhause, den Arbeitsplatz, die Schule, den öffentlichen und auch den digitalen Raum gelten.» Die erfassten Fälle von Gewalttaten gegen Frauen zeigten jedoch, wie weit man davon entfernt sei.

Zehntausende Fälle von Gewalt

Die Union verweist auf die Statistik 2024: In dem Jahr wurden 187.128 weibliche Opfer häuslicher Gewalt registriert, zudem 53.451 weibliche Opfer von Sexualstraftaten und 859 Frauen und Mädchen als Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte. 68 Prozent der Tatverdächtigen waren Partner, Ex-Partner oder Familienangehörige. Die Behörden wissen aber auch, dass nur ein kleiner Teil der Gewalttaten angezeigt wird.

«Gewalt gegen Frauen ist dabei längst kein privates Problem, sondern vielmehr ein strukturelles Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft», betonte König. «Unser Ansatz verfolgt dabei drei klare Ziele: Wir müssen alles dafür tun, dass Gewalt gar nicht erst entsteht, Betroffene schnell und wirksam Hilfe erhalten und Täter konsequent zur Verantwortung gezogen werden.»

«Land für Frauen sicherer machen»

Die SPD-Fraktion wies darauf hin, dass die Koalition bereits einige Neuregelungen zum Schutz von Frauen beschlossen hat, so etwa die Möglichkeit, Gewalttäter mit Hilfe von Warnungen über eine Fußfessel auf Abstand zu halten. Zuletzt wurde eine Strafverschärfung bei Sexual- und Raubtaten unter Einsatz von K.-o.-Tropfen beschlossen.

In Planung ist unter anderem ein Gesetz gegen digitale Gewalt, mit dem sogenannte Deepfakes und Vergewaltigungsvideos schärfer geahndet werden sollen. «Nach dieser Legislatur werden wir dieses Land sicherer gemacht haben für Frauen», sagte die SPD-Frauenpolitikerin Carmen Wegge in Berlin.