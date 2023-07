Die ANTENNE BAYERN Heimatministerin: Clique für Oma Renate!

Name: Renate

Alter: 87

Geburtsort: Haltern am See

Wohnort: Adelsried, Landkreis Augsburg-Land

Meine Hobbys: Fahrrad fahren, Wandern, Schwimmen, Tanzen, Gymnastik.

Das mag ich am liebsten: Tagesausflüge und Urlaubsreisen, gute Gespräche, Kino, Theater, Konzerte.

Das mag ich gar nicht: Einsamkeit, Glatteis.

Meine Lieblingsfarbe: orange

Lieblingsfilm: Heimatfilme

Lieblingsmusik: Schlager, Volksmusik, Blasmusik

Lieblingspeise: Schnitzel mit Pommes und Salat

Lieblingsbuch: Ich lese nicht gerne

Lieblingstier: Hund

Was ist deine größte Leidenschaft: Ausflüge in die Bergwelt

Lieblingsort: Hurghada in Ägypten