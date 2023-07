Von Gewicht über Haus bis Gehalt: So ist der Durchschnitts-Bayer

Verheiratet und 44 Jahre alt

Schon 2019 haben wir euch das durchschnittliche Ehepaar aus Bayern vorgestellt. Damals haben wir dieses fiktive Paar Lena und Ludwig genannt. Nun wollen wir doch mal sehen wie sich der Durchschnitts Bayer in vier Jahren verändert hat: am Beispiel des fiktiven Ehepaars Achim und Annette. Laut dem Statistischen Jahrbuch 2022 sind diese beiden tatsächlich genau so alt wie Lena und Ludwig verheiratet und 44 Jahre alt, allerdings haben sie wohl etwas später zu sich gefunden. Männer heiraten, Stand 2021, im Schnitt mit 34,5, Frauen mit 32,0 Jahren. Das Heiratsalter hat sich also deutlich nach hinten verschoben, denn Ludwig war 33,9 und Lena nur 31,3 Jahre alt. Blick in die 80er: Damit ist das Heiratsalter der ledigen Männer durchschnittlich etwa 8,4 Jahre später als zu Beginn der Achtzigerjahre, und bei ledigen Frauen ganze 8,7 Jahre.

Leicht übergewichtige Nichtraucher

Weiterhin besagt die Statistik, dass jeder zweite erwachsene Bayer Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 25 ein bisschen übergewichtig ist. Nur zwei Prozent der Bayerischen Bevölkerung war nach diesen Werten untergewichtig - meist junge Frauen. Der BMI ist allerdings stark umstritten und ein Wert über dem Index bedeutet nicht sofort ein ungesundes Gewicht. Erfreulich ist, dass die Anzahl der Raucher weiter sinkt. Während 2018 noch 21 Prozent der Bayern geraucht haben, sind es im vergangenen Jahr nur noch 17 Prozent gewesen. Das Bewusstsein für Gesundheit und Selbstliebe scheint sich weiterhin zu verbreiten.

Hat unser Durchschnittsehepaar Migrationshintergrund?

Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 27 % Prozent, dass Achim oder Annette einen Migrationshintergrund haben. Das ist nämlich der Anteil an Bayern mit Migrationshintergrund. Von diesen 27 Prozent haben rund 38 eine Fachhochschul- oder Hochschulreife. Die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund landet hier bei 31 %. Bayern liegt an der Spitze was die Zuwanderungsquote angeht. Ganze 118.296 Personen sind aus anderen Bundesländern in den Freistaat gezogen, also sind Achim und Annette vielleicht gar keine gebürtigen Bayer.





Beide arbeiten, er verdient aber mehr als sie

Im Durchschnitt verdient Achim wohl etwas mehr als Annette, weil der 67 Prozent der Männer in Bayern mindestens 2.000 Euro netto verdienen. Frauen mit diesem Gehalt erreichen in Bayern nur eine Zahl von 34 Prozent. Das Durchschnittsgehalt der Männer liegt bei 4.576 Euro brutto. Mit 3.865 Euro verdienten Frauen im gleichen Zeitraum rund 16% weniger. Allgemein macht das eine Zahl von 52 Prozent der bayerischen Bevölkerung, die mehr als 2.000 Euro netto verdienen. Interessant wird es, wenn einer unserer zwei Durchschnittsbayer einen Beamtenstatus inne hat. In diesem Feld kommen 33 Prozent auf ein Gehalt über 3.500 Euro netto.



Einfamilienhaus noch nicht abgezahlt

Unsere bayerisches Ehepaar wohnt laut dem Statistischen Jahrbuch in einem Einfamilienhaus mit fünf Zimmern. Sie sind Eigentümer, haben das Haus aber noch nicht abgezahlt. Auf dem Konto der beiden liegen rund 61.000 Euro, jeden Monat sparen sie etwas hinzu.

Auto, Notebook, Mikrowelle