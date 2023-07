04.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Gesundheitsreisen mit Zuschuss der Krankenkasse: Wie geht's?

Immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihre körperliche und geistige Gesundheit zu verbessern. In diesem Zusammenhang bieten sich Gesundheitsreisen sehr an. Doch was viele nicht wissen: Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, finanzielle Unterstützung von der Krankenkasse für solche Reisen zu erhalten. Wie das funktioniert, lest ihr hier.