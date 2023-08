Muscheln, Sand, Korallen: Was darf ich aus dem Urlaub mitbringen?

1. Alkoholische Getränke

2. Tabakwaren

3. Kaffee

4. Kraftstoffe, gilt für jedes Motorfahrzeug

1. Alkoholische Getränke, Mindestalter 17 Jahre

2. Tabakwaren, Mindestalter 17 Jahren

3. Kraftstoffe, gilt für jedes Motorfahrzeug

4. Andere Waren (Kaffee, Schmuck, Kleidung, Elektronik)

Vor der Reise informieren

Kauft keine gefälschten Markenartikel

Sand vom Strand mitnehmen – bis zu 3.000 Euro Strafe

Sand, Steine oder Muscheln als Souvenir aus dem Italien-Urlaub mitzunehmen kann teuer werden. Wenn ihr auf Sardinien erwischt werdet, müsst ihr mit Strafen zwischen 500 und 3.000 Euro rechnen. Doch viele wissen das nicht und füllen jeden Sommer Sand in Flaschen. So waren im Juni 2022 zwei Frauen auf Sardinien mit fast 220 Steinen sowie rund 160 Muscheln von verschiedenen Stränden festgenommen worden, schreibt reisereporter.de.

Gesetzlich verboten ist „jede Art von Veränderung der Sandstrände oder die Mitnahme von Sand, Kieseln oder Quarzgestein, auch nur in kleinster Menge“, warnt das Auswärtige Amt. Ähnlich wie in Italien ist auch im Vereinigten Königreich und in Griechenland die Mitnahme von (Kiesel-)Steinen verboten. In beiden Ländern könnt ihr hier eine Strafe bis zu 1000 Euro bekommen. Die Steine gelten dort als natürlicher Schutz für den Strand.