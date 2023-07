Laut kündigen: Ein neuer Job-Trend?

Auf die Arbeitswelt bezogen, lautet die wortwörtliche Übersetzung laut kündigen. Das erweckt im Kopf ein filmreifes Szenario eines Angestellten, der wutentbrannt, das Büro verwüstend, seinen Job hinschmeißt, oder? Ganz so dramatisch ist es nicht. Besser erklären lässt sich diese neue Richtung mit dem Wortlaut laut an-kündigen .

Was ist loud quitting?

Beide Begriffe beschreiben also nicht den direkten Weg der Kündigung, sondern eine Art Verhandlungsstrategie. Die Führungskräfte sollen auf Missstände und komplexe, interne Gegebenheiten aufmerksam gemacht werden, die sich ändern sollen. Bestenfalls wird durch loud oder quiet quitting der ein oder andere Mitarbeiter angestiftet und es kommt eine größere Bewegung ins Rollen.

Chancen für den Arbeitgeber

Der Unterschied macht deutlich, warum sich das "laute Kündigen" in der Arbeitswelt bemerkbar macht. Mitarbeiter die sich lauthals über ihre Unzufriedenheit äußern, sind meistens offener für Verhandlungen und nicht kurz vor einer echten Kündigung. Hier wird der Dialog zu den Chefs offen gesucht. Diese führenden Personen wissen auch direkt was der betroffenen Person am Herzen liegt und können versuchen gemeinsam einen Kompromiss zu finden.

"Leise kündigen" ist wenig hilfreich: egal ob für euch oder für die Vorgesetzen. Euer Unmut und die Unzufriedenheit spiegelt sich hier nur durch die fehlende Produktivität wieder. Am Ende ist es das, was der Chef sieht und nicht die Unzufriedenheit über einzelne Gegebenheiten. Diese Art des Protests schadet also nicht nur dem Unternehmen, sondern auch euch selbst, weil potentiell eine positive Weiterempfehlung für kommende Berufe ausfällt.