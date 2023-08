Hier heirateten die meisten Bayer

Im Jahr 2017 haben Frauen durchschnittlich mit 31,7 Jahren geheiratet, Männer mit 34,2 Jahren. Auf 1.000 Einwohner gaben sich 2017 5,2 Paare das Ja-Wort in Bayern - am meisten in Schwaben, hier waren es 5,6 Paare auf 1.000 Einwohner. Das belegen Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik.