Studie: Leben Verheiratete länger?

Wie wurde die Studie durchgeführt?

An der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Studie nahmen 1022 Personen teil, die zwischen den Jahren 2004 und 2007 aufgrund einer Herzschwäche ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Von den 1008 Betroffenen, die Angaben zum Familienstand machten, waren 633, also 63 Prozent verheiratet und 375, also 37 Prozent unverheiratet. Davon waren 195 verwitwet, 96 nie verheiratet und 84 getrennt lebend oder geschieden. Per Fragebogen sollten die Probanden zu Beginn der Studie die Lebensqualität, die sozialen Einschränkungen und die sogenannte Selbstwirksamkeit angeben. Soziale Einschränkungen meinen dabei das Ausmaß, in dem die Folgen einer Herzinsuffizienz die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigen. Dazu zählen beispielsweise die Ausübung von Hobbys und Freizeitaktivitäten oder die Interaktion mit Freunden und Familie. Bei der Selbstwirksamkeit sollten die Betroffenen einschätzen, inwiefern sie sich in der Lage fühlen, eine Verschlechterung der Herzinsuffizienz zu verhindern und Komplikationen zu bewältigen.