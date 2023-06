Körper möchte kühl bleiben

Ein möglicher Grund dafür, dass wir bei heißem Wetter weniger Appetit haben, liegt in der Art und Weise, wie unser Körper auf Hitze reagiert. Wenn es heiß ist, versucht unser Körper, sich abzukühlen , indem er Schweiß produziert und die Durchblutung der Haut erhöht. Dieser Prozess erfordert Energie, die unser Körper aus den Energiespeichern in Form von Fett und Kohlenhydraten bezieht. Daher kann es sein, dass wir weniger Hunger verspüren, da unser Körper bereits mit der Regulierung der Körpertemperatur beschäftigt ist.

Andere Essgewohnheiten

Eine weitere Erklärung für den verringerten Hunger bei Hitze könnte darin liegen, dass sich unsere Essgewohnheiten während der Sommermonate ändern. In vielen Kulturen sind leichtere, erfrischende Mahlzeiten wie Salate, Obst und Gemüse in der warmen Jahreszeit beliebter. Diese Lebensmittel enthalten oft weniger Kalorien und eine höhere Wasser- und Ballaststoffzufuhr, was zu einem schnelleren Sättigungsgefühl führen kann.