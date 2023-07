Reisen mit Bargeld oder Kreditkarte? Tipps für den Urlaub

Wo gibt es auf Hawaii die schönsten Sonnenuntergänge? In welcher Eisdiele findet man in Rom das beste „Gelato“? Und welchen Fauxpas sollte man in Paris auf jeden Fall vermeiden, wenn man nicht direkt aus dem Restaurant fliegen möchte? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der TRAVELBOOK-Podcast „In 5 Minuten um die Welt“. Von Montag bis Freitag verrät euch jeden Tag ein Experte oder eine Expertin persönliche Tipps für ein ausgewähltes Urlaubsziel. Ob international oder in Deutschland, am Meer oder in den Bergen, weltbekannt oder doch eher Geheimtipp: wir versprechen, es ist für jeden etwas Passendes dabei. Ihr habt Lust auf ein bisschen Mini-Urlaub? Dann hört rein bei „In 5 Minuten um die Welt – dem täglichen Reise-Podcast von TRAVELBOOK“. Aber Achtung: Fernweh ist garantiert!