Schauspielerin Lisa Maria Potthoff im Sonntagsfrühstück

Spätis. Das ist wirklich ein Problem. (…) Jetzt zum Beispiel, jetzt fahren wir beide nach Hause, wir stellen fest, wir haben keine Milch. In Berlin denke ich, gehe ich zum Späti, kaufe eine Milch. In München habe ich ein massives Problem. Das verstehe ich nicht. Was ich an München auch nicht mag – oder an Bayern, ist, dass es so um 22:00 Uhr dann so tote Hose [ist] und in Berlin geht man raus und es pulsiert immer noch das Leben. Das mag ich schon auch.

Lisa Maria Potthoff