Unternehmer Carsten Maschmeyer im Sonntagsfrühstück

Ja, der kleine Carsten ist ein ungewolltes Kind. Ich bin das Abenteuer meines leiblichen Vaters, den ich aber nie in meinem Leben gesehen habe. Der war verheiratet, hat drei Kinder und fand meine Mutter als Schreibkraft bei der Bereitschaftspolizei in Bremen wohl sehr attraktiv. Und ich bin das Ergebnis. Wir haben zunächst in einem Mutter-Kind-Heim in Bremen gelebt, dann in einer umgebauten Kaserne, also eine Mannschaftsstube war dann eine Wohnung.

Carsten Maschmeyer