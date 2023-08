Speziell zur Urlaubszeit wird die Geduld der Autofahrer auf so manche Probe gestellt. Steht man einmal im Stau, steigt erfahrungsgemäß der Stresspegel. Und wenn dann noch jemand auf die Toilette muss, dann wird es noch kritisch. Doch was kann man dann machen?

Autobahn Betreten ist verboten

Pinkelpause im Stau kann teuer werden

Im Notfall: Taschen-WC

In Deutschland ist außerdem das Urinieren in der Öffentlichkeit verboten. Wer sich ans Gesetz hält und nicht aussteigt auf der Autobahn um sein kleines Geschäft zu verrichten, dem bleibt nur noch der Griff zum Becher. So erging es auch schon Moderatorin Lisa Augenthaler, die als kleines Mädchen auf dem Weg in den Urlaub mit der Familie im Stau stand. Da muss der Pappbecher vom Schnellrestaurant herhalten.



Wer weiß, dass er eine schwache Blase hat und so lange nicht durchhält, sollte für den Fall über die Anschaffung sogenannter Notfall- oder Taschen-WCs nachdenken - könnte im Notfall hilfreich sein.