Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern in Bayern

Das Wochenende schraubt die Temperaturen in die Höhe. Davor müssen wir allerdings erstmal ein durchwachsenes Wetter bewältigen. Vor allem für Donnerstag, den 05.07., sieht der deutsche Wetterdienst Gewitterwolken am Horizont.

Wechselhaftes Wetter mit Schauern und kräftigen Windböen

Am Mittwoch, den 04.07., ist der Klimawechsel bereits durch schwankende Temperaturen spürbar. Spätestens am darauffolgenden Donnerstag macht sich das Unwetter bemerkbar, durch wiederkehrenden Regen und vereinzelten Gewittern, klingt aber auch im Laufe des Tages wieder ab.

Gewitter: Am Mittwoch sind die ersten Gewitter vor allem in den Bereichen Franken und Schwaben spürbar und breiten sich dann schnell in den Osten und auch den Süden aus. Ihr könnt dann mit Folgendem rechnen:

Windböen bis zu 80 km/h (Vereinzelt 90 km/h)

bis zu 80 km/h (Vereinzelt 90 km/h) Starkregen (15 Liter pro Quadratmeter) und klein körniger Hagel

Im Norden Bayerns schwebt das Unwetter im Bereich um das östliche Alpenvorland und ist besonders in der Nacht stark. Am Donnerstag mildern die Umstände ab und werden durch höhere Temperaturen ersetzt.