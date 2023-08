Der Hochsommer macht Pause: Auch in den ersten Tagen der Sommerferien müssen sich die Menschen in Bayern auf wechselhaftes Wetter einstellen. Das Tief "Ventur" hat am vergangenen Wochenende warme und sehr feuchte Atlantikluft in den Freistaat gebracht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wetterumschwung ändert die Ferienpläne vieler Familien - statt Freibad und Eisdiele sind vor allem wetterunabhängige Ausflugsziele beliebt.

Weiterhin wechselhaftes Wetter in Bayern

Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage setzt sich in Bayern fort. Eine in die westliche Strömung eingelagerte Störung bestimmt das Wettergeschehen im Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.



In den kommenden Tagen soll es bewölkt, windig und regnerisch bleiben - ab Montag, den 31.07, wird es in der Südhälfte Bayerns jedoch sonniger. Mit einzelnen Gewittern ist zu rechnen. Laut DWD bewegen sich die Temperaturen tagsüber zwischen 17 und 26 Grad Celsius, in der Nacht sollen sie 10 bis 17 Grad Celsius betragen.

Wie untypisch ist das Wetter?

Schaut man sich die aktuellen Prognosen de führenden Wettermodells GFS der NOAA an, so muss man feststellen, dass bis fast Mitte August keine Änderung der Wetterlage in Sicht ist. Das liegt am Jetstream, also dem dynamisch verlagerndem Starkwindfeld. Solange dieser seine Position nicht ändert, wird sich an der kühlen und nassen Wetterlage in Deutschland nichts ändern.

Ist der Sommer wirklich schon vorbei?