Sailauf (dpa) - Nach dem Tod einer 13 Jahre alten Fußgängerin bei einer Verfolgungsjagd in Unterfranken steht nun die Obduktion bevor. Das sagte die Leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, Monika Schramm. Zudem warten die Ermittler auf die Ergebnisse der Blutentnahme bei den beiden Tatverdächtigen. Bei den beiden Männern gab es nach Angaben der Polizei Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum vor dem Unfall.

Am Montagabend kam es zu dem Unfall, der nicht nur in der Region zahlreiche Menschen bewegt: Ein 32-jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Dabei stieß das Auto den Ermittlungen zufolge mit zwei vorausfahrenden Fahrzeugen zusammen und erfasste die 13-jährige Fußgängerin. Das Mädchen war auf dem Weg zur Musikschule.

Gemeinde schreibt: «Wir stehen zusammen»

Der Tatverdächtige sitzt inzwischen unter anderem wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Auch sein 34 Jahre alter Beifahrer kam in U-Haft wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord und zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. Die beiden Deutschen stammen demnach aus der Region und sind bereits polizeibekannt.

Der genaue Hergang des Unfalls und auch die Frage, ob das Mädchen nach dem Unfall zunächst noch gelebt hatte, soll im Zuge der Ermittlungen nun geklärt werden. Feuerwehrleute hatten das tote Kind erst später hinter einer Hecke entdeckt.

Auf der offiziellen Internetseite der Gemeinde Sailauf war zu lesen: «Es gibt keine Worte.» Man sei in tiefem Mitgefühl in Gedanken bei der Familie, den Freundinnen und Freunden. «Wir halten inne - und stehen zusammen.»