15 Menschen in Neunsitzer - Fahrer auf Kokain

Himmelkron (dpa/lby) - 15 Menschen in einem Kleinbus mit neun Sitzplätzen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf der B303 bei Himmelkron (Landkreis Kulmbach) erwischt. Nach Polizeiangaben testeten die Beamten den 37-jährigen Fahrer positiv auf Kokain.

Demnach konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen, zeigte jedoch drogentypische Auffälligkeiten. Weitere Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei untersagte nach eigenen Angaben die Weiterfahrt und nahm den Fahrer zur Blutentnahme mit.

Am Ende der Kontrolle mussten sechs Mitfahrer aussteigen, hieß es. Ein fahrtüchtiger Mitfahrer mit gültiger Fahrerlaubnis habe die Fahrt fortsetzen dürfen. Den 37-Jährigen vorherigen Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinwirkung und wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.