150 Bierkästen kippen auf die Autobahn - A73 gesperrt

Ebersdorf (dpa/lby) - Rund 150 auf die Autobahn gestürzte Bierkästen haben für eine mehrstündige Sperrung der A73 in Oberfranken geführt. Ein von Kulmbach nach Erfurt fahrender Sattelzug verlor diesen Teil seiner Fracht am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Ebersdorf bei Coburg, wie die Polizei mitteilt. Bis die Autobahn wieder freigegeben werden konnte, vergingen vier Stunden.

Insgesamt hatte der Sattelzug laut Polizei 1.270 Kästen Bier und Mischgetränke geladen, die wohl nicht ausreichend gesichert waren. Deswegen kippte ein Teil der Ladung in der Kurve der Auffahrt zur Seite und ließ die Plane des Aufliegers reißen. Die herausgefallenen Bierkästen verteilten sich auf rund 150 Metern über die A73.

Ein Zufall verhindert Schlimmeres

Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht getroffen. Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Coburg, der zufällig nur Sekunden nach dem Vorfall mit seinem Transporter an der Unfallstelle ankam, sperrte die Fahrbahn und verhinderte laut Polizei so Folgeunfälle.

Für die Reinigung der Straße musste eine Spezialfirma aus Bamberg angefordert werden. Auch die Bergung der nicht vom Sattelzug gefallenen Getränke gestaltete sich laut Polizei schwierig, da diese sehr instabil auf dem Auflieger standen. Letztlich sei es aber gelungen, ihn mit der verbliebenen Ladung zu einer Behelfsausfahrt zu bringen.