Seniorin stirbt nach Zusammenstoß

Rüdenhausen (dpa/lby) - In Unterfranken ist eine 79-Jährige nach einem Autounfall gestorben. Die Seniorin erlag in der Nacht ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Sie war am Mittwoch als Beifahrerin in einen Zusammenstoß in Rüdenhausen (Landkreis Kitzingen) geraten, bei dem noch zwei weitere Menschen verletzt wurden.

Der Unfall hatte sich laut ersten Erkenntnissen der Polizei ereignet, als am Nachmittag eine 76-Jährige mit ihrem Auto zwischen Rüdenhausen und Wiesentheid in den Gegenverkehr geriet. Dabei stieß sie mit einem Auto zusammen in dem die jetzt gestorbene Frau und ein 58-Jähriger saßen. Die 79-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und der 58-Jährige wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht, die 76-Jährige kam ebenfalls ins Krankenhaus.