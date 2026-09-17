Seniorin stirbt nach Sturz in Regenauffangbecken

Wettringen (dpa/lby) - Eine 80-jährige Frau ist in ein Regenauffangbecken gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stand die Seniorin am Mittwoch in Wettringen nahe dem mittelfränkischen Ansbach auf der Holzabdeckung, die unter ihr zusammenbrach. Rettungskräfte stiegen daraufhin mit einer Leiter zu der Frau hinab, konnten jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Das Regenauffangbecken diente früher nach Polizeiangaben als Güllegrube.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich demnach in der Grube Wasser. Ob die 80-Jährige ertrank oder sich beim Sturz tödliche Verletzungen zuzog, war zunächst unklar. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären.